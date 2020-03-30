Бой Усик - Чисора официально перенесен из-за коронавируса
Бой между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), который был запланирован на 23 мая, перенесен из-за пандемии коронавируса.
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Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт промоутерской компании Matchroomboxing.
Поединок отложен на неопределенный срок.
Стоит отметить, что Британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить любые поединки в Великобритании до конца мая.
Кроме того, перенесен бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным, который был запланирован на 2 мая. Новая дата поединка - 4 июля.
Как сообщал УНИАН, следующий бой Василия Ломаченко также будет перенесен.