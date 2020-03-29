"Спаси, Господи, нас всех": Ломаченко извинился перед православными за фейковую информацию

Украинский боксер объяснил, почему удалил пост с призывом рисовать кресты.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который разместил пост с призывом рисовать на дверях кресты, но затем удалил его, извинился перед православными христианами за свою публикацию.

Ломаченко разместил новый пост в Instagram.

Читайте такжеЛомаченко посоветовал православным христианам рисовать кресты на дверях

"Приношу свои извинения всем православным. Предыдущий пост я должен был сначала проверить через достоверный источник, а затем выкладывать его. Я удалил его в связи с тем, что эта информация оказалась фейковой. Еще раз простите. И спаси, Господи, нас всех", - написал боксер.

"Ну и что мне теперь с крестиком из масла делать на двери?", "Лучше бы ты другой пост удалил", "Василий, я все масло оливковое истратил", "Так кресты рисовать уже не надо?", "Как часто мы перепостим всякую чушь, а потом отпираемся, а вот так сказать на весь мир - это достойно", "Прошу, Василий, хватит, уже тяжело, сердце болит", - комментируют подписчики.

Напомним, ранее Ломаченко публиковал в сети видео о вере с российским спецназом, после чего объяснил свою публикацию и не стал удалять ее.

УНИАН также сообщал о том, что боксер Александр Усик попросил прощения под фото с митрополитом Онуфрием.