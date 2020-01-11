"Суть была не в триколоре": Ломаченко в стихах ответил на шквал критики в свой адрес (видео)
Украинский чемпион мира Василий Ломаченко ответил на критику, которая обрушилась на него после публикации религиозного ролика с российским спецназом.
В Instagram Ломаченко записал обращение к подписчикам в стихах, в котором объяснил, почему опубликовал тот ролик.
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Вот, что сказал украинский боксер:
"Как много тех, кто хочет враз распять,
Вас здесь с запасом даже отложили.
Но от Христа не повернули вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: "Осанна",
Ну а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть,
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают".
Стоит отметить, что Ломаченко не удалил скандальное видео со спецназом со своей страницы.
УНИАН ранее также сообщал о том, что тренер Александра Усика вступился за Ломаченко.