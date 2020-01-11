"Суть была не в триколоре": Ломаченко в стихах ответил на шквал критики в свой адрес (видео)

Украинский боксер попытался объяснить скандальный ролик с российским спецназом.

Украинский чемпион мира Василий Ломаченко ответил на критику, которая обрушилась на него после публикации религиозного ролика с российским спецназом.

В Instagram Ломаченко записал обращение к подписчикам в стихах, в котором объяснил, почему опубликовал тот ролик.

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Вот, что сказал украинский боксер:

"Как много тех, кто хочет враз распять,

Вас здесь с запасом даже отложили.

Но от Христа не повернули вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Ну а сейчас, как с привязи быки,

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть,

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают".

Стоит отметить, что Ломаченко не удалил скандальное видео со спецназом со своей страницы.



УНИАН ранее также сообщал о том, что тренер Александра Усика вступился за Ломаченко.