"Грешен я не по годам": Усик попросил прощения под фото с митрополитом Онуфрием

Александр Усик опубликовал в сети стихи, посвященные Прощеному воскресенью.

Украинский боксер Александр Усик опубликовал в сети пост, посвященный празднику Прощеное воскресенье.

В Instagram Усик опубликовал свое фото с предстоятелем бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием, а также написал стихи, попросив простить его.

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"Прости меня Всевышний, ой прости,

И огради меня от тяжести душевной.

Прости и отпусти ты мне грехи.

Перед тобой стою я на коленях.

Я знаю: грешен я не по годам,

Но где найти дорогу ту без мрака.

Я за тобою по твоим стопам готов идти,

Чтоб не облаяла собака.

Прости родных, прости родную,

Прости всех тех, кто рядышком со мной,

Молю тебя, не посылай на муки детей моих, за мой неверный ход.

Я буду верен вере православной, я буду верен и семье своей,

Стране я буду верен постоянно,

Прошу тебя: прости за все ты мне", - написал Усик.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик назвал митрополита Онуфрия "абсолютным чемпионом мира в своем деле".