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Американка побила мировой рекорд Ломаченко (видео)

11:57, 11 января 2020
Бокс
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Кларисса Шилдс победила Ивану Хабазин / фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

В Атлантик-Сити Шилдс единогласным решением судей (100:89, 100:90 и 99:89) победила хорватку Ивану Хабазин (20-4, 7 КО) и стала чемпионкой мира уже в третьей весовой категории.

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Для того, чтобы завоевать пояса в трех разных весовых категориях, Шилдс понадобилось лишь 10 боев, что стало новым мировым рекордом. 

Американка была абсолютной чемпионки мира в средней, а также чемпионкой мира во второй средней (WBC, IBF) весовых категориях, а теперь завоевала пояса WBC и WBO в первом среднем весе.

Предыдущее достижение принадлежало Ломаченко, который становился чемпионом мира в трех дивизионах в 12 боях.

УНИАН ранее также сообщал о том, что бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в мае.

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