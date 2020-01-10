Чемпионский бой Ломаченко - Лопес пройдет в мае

Промоутер Боб Арум заявил, что боксеры в следующем бою точно встретятся друг с другом.

Бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко и обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом пройдет в мае, а не в апреле, как сообщалось ранее.

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Как передает в Twitter журналист ESPN Стив Ким, об этом сообщил Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, которая представляет интересы обоих боксеров.

"Бой пройдет в один из дней мая. Одно можно сказать точно - этот поединок будет следующим для обоих боксеров", - сообщил Арум.

Напомним, в случае победы в этом бою Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, где может пройти бой Ломаченко - Лопес.