"Царь" за рулем: один из лучших боксеров Украины работает дальнобойщиком в США
Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Вячеслав Глазков (21-1-1, 13 КО) уже третий год работает дальнобойщиком в США.
Об этом сообщает портал Champion.com.ua.
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Свой последний бой на профессиональном уровне боксер из Луганска провел 16 января 2016 года в Нью-Йорке. Украинец по прозвищу "Царь" боксировал против американца Чарльза Мартина, а на кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.
В том поединке, который стал пиком карьеры Глазкова, у него были реальные шансы на победу, но уже в начале боя украинец порвал крестообразную связку колена и был вынужден сдаться. Арбитр засчитал поражение техническим нокаутом.
В дальнейшем Глазков перенес операцию и полгода восстанавливался. Затем боксер порвал мениск на тренировке и вновь оказался на операции, которая вынудила его завершить карьеру в 32 года.
После ухода из бокса Вячеслав сократил круг общения и устроился дальнобойщиком в США, а в сейчас не поддерживает отношений со своими друзьями.
Стоит отметить, что по данным авторитетного портала BoxRec, Глазков занимает седьмое место в рейтинге лучших украинских боксеров-профессионалов. Впереди только братья Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Виктор Постол и Сергей Деревянченко.
УНИАН ранее сообщал о том, что Усик может провести бой за титул чемпиона мира против Чисоры.