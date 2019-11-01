Усик может провести бой за титул чемпиона мира против Чисоры

Это будет возможно, если пояс WBO станет вакантным.

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что в потенциальном бою между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой на кону может стоять титул чемпиона мира по версии WBO.

"Я думаю, что бой Чисоры с Усиком возможен. Они могут подраться в следующем году, возможно, даже за титул чемпиона WBO. Если же поединок состоится в феврале, то Чисора и Усик разыграют статус обязательного претендента", - сказал Хирн, которого цитирует Sky Sports.

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Промоутер также подчеркнул, что Александр Усик и Джозеф Паркер - "главные претенденты" на бой с Чисорой.

Напомним, Усик является обязательным претендентом на пояс WBO. Если победитель реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом откажется проводить защиту титула WBO, а предпочтет защищать пояс IBF, тогда пояс WBO станет вакантным. Таким образом, Усик и Чисора поспорят за вакантный титул.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик попал в топ-5 престижного рейтинга супертяжеловесов.