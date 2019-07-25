Один из лучших в мире: Усик поделился ожиданиями от следующего боя Ломаченко

Александр считает, что выступление Василия - лучшее, что можно увидеть в боксе.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями от поединка соотечественника Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла.

Слова Усика приводит Isport.

"Какие шансы я даю Ломаченко? Почему бы лучше не спросить, какие шансы у Кэмпбелла?

Я просто хочу посмотреть этот бой, потому что наблюдать за тем, как боксирует Василий Ломаченко, это самое крутое, что может быть в боксе.

Кто является лучшим боксером в мире? Ломаченко, он лучший из лучших", - заявил тяжеловес.

Бой Ломаченко и Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. На кону будут стоять титулы по версиям WBO и WBA, а также WBC и The Ring.

Ранее УНИАН сообщал, что Ломаченко хочет провести бой в Украине.