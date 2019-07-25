Один из лучших в мире: Усик поделился ожиданиями от следующего боя Ломаченко
09:01, 25 июля 2019Бокс
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Александр считает, что выступление Василия - лучшее, что можно увидеть в боксе.
Ломаченко и Усик являются друзьями / фото: Instagram
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями от поединка соотечественника Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла.
Слова Усика приводит Isport.
"Какие шансы я даю Ломаченко? Почему бы лучше не спросить, какие шансы у Кэмпбелла?
Я просто хочу посмотреть этот бой, потому что наблюдать за тем, как боксирует Василий Ломаченко, это самое крутое, что может быть в боксе.
Кто является лучшим боксером в мире? Ломаченко, он лучший из лучших", - заявил тяжеловес.
Бой Ломаченко и Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. На кону будут стоять титулы по версиям WBO и WBA, а также WBC и The Ring.
Ранее УНИАН сообщал, что Ломаченко хочет провести бой в Украине.
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