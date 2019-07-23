Ломаченко заявил о желании провести бой в Украине
Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко заявил, что хотел бы провести бой в Украине.
Об этом Ломаченко сказал в интервью для YouTube-канала iFL TV.
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"Для меня было бы очень интересно провести бой в Украине. Я верю и считаю, что многие люди в Украине хотели бы увидеть меня вживую на одной из наших арен", - сказал Ломаченко.
"Но это зависит не от меня. У меня есть контракт с американской промоутерской компанией", - отметил украинец.
Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа в Великобритании. Соперником украинца будет Люк Кэмпбелл. Боксеры сразятся за три титула: по версия WBO и WBA, а также вакантный пояс WBC.
Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко оценил уровень своего следующего соперника.