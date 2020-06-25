В Украине стартует ВНО: что брать на тестирование по математике, правила и условия допуска

Более 186 тысяч участников тестирования сегодня будут делать задания по математике.

Сегодня, 25 июня, в Украине начинается основная сессия Внешнего независимого оценивания. Оно будет проходить в особых условиях – с соблюдением противоэпидемических правил в связи с введенным из-за коронавируса карантином.

Что нужно для участия в тестировании

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Первый тест, который будут сдавать участники ВНО, – математика. Для его прохождения зарегистрировались 186 072 лица, для которых создано 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.

Учитывая карантинные меры, во избежание скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

ВНО 2020: условия допуска участников

Процедура допуска в пункт тестирования также предусматривает прохождение других мер, участникам ВНО, в частности:

будут измерять температуру (к тестированию не допустят лиц с кашлем, насморком или температурой свыше 37,5°C);

на входе им будут выдавать защитные маски;

четко определят аудиторию (должно быть до 15 учеников, а расстояние между участниками тестирования должно составлять не менее 1,2 м).

Следует отметить, что в случае, если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО. Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия.

Что запрещено использовать во время сдачи тестов

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе какие-либо средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Так, телефоны, наушники, флешки нужно оставить в специально отведенном месте в аудитории.

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Также участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное.

В то же время в пункт тестирования можно взять с собой несколько черных ручек и прозрачную бутылку воды без этикетки, а также средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

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