Дистанция, антисептики и определенные маршруты: в Минздраве рассказали, как абитуриенты будут сдавать ВНО
Внешнее независимое оценивание в этом году состоится, но проводить его будут с соблюдением противоэпидемических требований: аудитории продезинфицируют, а для участников разработают маршруты.
Об этом сообщил во время брифинга 24 июня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает ТСН.
По его словам, в каждой школе, которая является пунктом тестирования, будут организованы четкие маршруты мероприятий учащихся в аудитории. На входе будут разработаны определенные графики, а все участники будут приходить на сдачу ВНО по определенному времени. Перед входом их будут опрашивать о состоянии здоровья:
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- с ними будут общаться медики:
- проведут измерение температуры;
- четко определят аудиторию;
- на входе будут выдавать защитные маски.
"В аудитории будет 15 человек. Места расставлены так, чтобы дистанция между учениками была не меньше чем 1,2 метра. По школам расставлены антисептики для обработки рук. В санитарных комнатах есть мыло, проточная вода и бумажные полотенца. Все сделано для того, чтобы безопасно провести ВНО", - рассказал Ляшко.
Как сообщал УНИАН, накануне в Минобразования окончательно разъяснили вопрос о ГИА и ВНО в 2020 году.
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