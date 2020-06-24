Дистанция, антисептики и определенные маршруты: в Минздраве рассказали, как абитуриенты будут сдавать ВНО

В аудиториях будет до 15 человек с дистанцией не менее 1,2 метра.

Внешнее независимое оценивание в этом году состоится, но проводить его будут с соблюдением противоэпидемических требований: аудитории продезинфицируют, а для участников разработают маршруты.

Об этом сообщил во время брифинга 24 июня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает ТСН.

По его словам, в каждой школе, которая является пунктом тестирования, будут организованы четкие маршруты мероприятий учащихся в аудитории. На входе будут разработаны определенные графики, а все участники будут приходить на сдачу ВНО по определенному времени. Перед входом их будут опрашивать о состоянии здоровья:

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с ними будут общаться медики:

проведут измерение температуры;

четко определят аудиторию;

на входе будут выдавать защитные маски.

"В аудитории будет 15 человек. Места расставлены так, чтобы дистанция между учениками была не меньше чем 1,2 метра. По школам расставлены антисептики для обработки рук. В санитарных комнатах есть мыло, проточная вода и бумажные полотенца. Все сделано для того, чтобы безопасно провести ВНО", - рассказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, накануне в Минобразования окончательно разъяснили вопрос о ГИА и ВНО в 2020 году.

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