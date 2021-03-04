Лицам с двойным гражданством могут запретить занимать государственные, политические и стратегически важные должности.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, касающееся противодействия угрозам в сфере гражданства.

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Как сообщается на сайте ОП глава государства подписал соответствующий указ № 85/2021.

Решение СНБО от 26 февраля предусматривает, что Кабмин вместе с ЦИК и СБУ должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

В частности, необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, имеющим гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности.

По результатам такого анализа правительство должно в шестимесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства, претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления, занимать руководящие должности на стратегических объектах, иметь доступ к гостайне, быть членом избирательной комиссии, и тому подобному.

Также, по решению СНБО правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным гражданством.

Угрозы двойного гражданства в Украине

26 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Кабинету министров Украины мину поручено разработать законопроект о двойном гражданстве.

Данилов напомнил, что РФ использовала инструмент двойного гражданства против Украины: "когда у нас руководитель СБУ, министр внутренних дел, министр обороны, руководитель Генерального штаба были гражданами Российской Федерации".

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Автор: Дмитрий Захаров