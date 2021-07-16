Последний месяц лета подарит нам не только жаркие дни, но и множество важных событий. Некоторые из них станут причиной официальных выходных.

В августе Украина отмечает несколько важных государственных и международных праздников. Православные верующие также получают возможность почтить память святых и посетить храмы. Что именно будем праздновать в августе и получим ли дополнительные выходные - далее в статье.

Выходные дни августа 2021

Третий месяц лета подарит нам 21 рабочий и 10 выходных дней. В частности, 24 августа мы отмечаем День независимости Украины, который в этом году выпадает на вторник. Поэтому понедельник, 23 августа, будет также выходным днем, но переносится на субботу - 28 августа.

День независимости Украины подарит целых 4 выходных: 21, 22, 23 и 24 августа. Традиционно остаются нерабочими субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

Читайте такжеКогда Курбан-байрам 2021 – дата и традиции важнейшего исламского праздникаКроме того, в конце лета украинцы будут отмечать еще несколько важных дат: День государственного флага Украины, Международный день молодежи, День авиации Украины, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, День шахтера и День строителя.

Православные верующие отпразднуют Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Выходные в августе - календарь праздников

1 августа - День инкассатора.

2 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

5 августа - Международный день светофора.

8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины; Международный день офтальмологии; Международный день кошек и День альпиниста.

9 августа - Международный день коренных народов мира; День строителя; День работников ветеринарной медицины.

12 августа - Международный день молодежи.

13 августа - Международный день левши.

14 августа - Первый Медовый Спас (Маковей), а также начало Успенского поста.

15 августа - День археолога; Всемирный день бездомных животных.

19 августа - Преображение Господне или Второй Яблочный Спас; День пасечника; Всемирный день гуманитарной помощи.

23 августа - День Государственного Флага Украины.

24 августа - День Независимости Украины.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа - Третий Ореховый Спас, Международный день действий против ядерных испытаний, а также День авиации Украины и День дальнобойщика.

30 августа - День шахтера.

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Автор: Кристина Кащавцева