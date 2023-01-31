Андрей Демченко отметил, что эти условия касаются как мужчин, так и женщин.

Запрет на выезд чиновников за границу вступил в силу в Украине. Существует три исключения, когда должностное лицо все же может выехать в другую страну.

"Постановление правительства, которое уже принято, и оно вступило в силу. Теперь там четко прописана категория должностных лиц. Это чиновники, нардепы, судьи, прокуроры, а также представители органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации во время действия военного положения за органами государственно власти. Теперь они могут выезжать за границу исключительно в служебную командировку", - заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в интервью ТСН.

При этом он указал, что есть определенные исключения, когда указанные лица все же могут выехать из страны, и это касается как мужчин, так и женщин.

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Исключения для выезда за границу:

для родителей-одиночек, чтобы посетить сопроводить или навестить детей, которые находятся в другой стране в исключительных случаях при наличии необходимых документов;

для прохождения лечения, если есть подтверждение договоренности с медучреждением;

при наличии решения главы ГНСУ в случае смерти членов семьи, которые находились за границей.

Запрет на выезд чиновников за границу - что известно

23 января 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ №27/2023, который разрешает чиновникам выезжать за пределы Украины только для командировки.

27 января Кабмин принял постановление, которое запрещает выезд чиновников за границу во время войны без уважительных причин.

При этом 29 января спикер ГПСУ Андрей Демченко указал, что для выезда за границу чиновники должны за три дня подавать обращения в администрацию Государственной пограничной службы.

30 января он объяснил, что пограничники имеют полное право отказать чиновнику в пересечении границы.

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