Госорганы должны предоставить полный перечень лиц с указанными фамилиями, которые попадают под запрет на выезд за границу.

Украинские пограничники пока не получили в полном объеме списки чиновников, которые попадают под запрет на выезд за границу, но в Государственной пограничной службе имеют право отказать государственным служащим в выезде.

"Государственные органы должны предоставить полный перечень лиц с указанными фамилиями, а также должности, кого это касается. Наши инспекторы тогда будут руководствоваться списками, кого касается эти ограничения. И также советуем тем, кто подпадает под этот перечень не злоупотреблять, ожидая, что пока списки до конца еще не поступили, они будут пытаться успеть выехать заграницу. Это также и их непосредственная ответственность", - сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире информационного телемарафона.

Демченко также подчеркнул, что никакого давления от чиновников на пограничников не может быть.

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"Если пограничники четко понимают, что лицо является государственным служащим и подпадает под этот перечень, они в праве принять решение не пропускать", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Демченко также отметил, что Кабмин поставил перед администрациями задачу предоставить Госпогранслужбе эти перечни.

Запрет на выезд для чиновников-что известно

23 января президент Владимир Зеленский подписал указ №27/2023, согласно которому украинские чиновники будут иметь возможность выезда за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Решение СНБО прямо запрещает чиновникам покидать Украину в частных целях.

27 января Кабинет министров Украины принял постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

29 января спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что украинские чиновники для выезда за пределы страны теперь должны за три дня до этого подавать соответствующие обращения в администрацию Государственной пограничной службы.

Журналисты обнаружили в Таиланде народного депутата Николая Тищенко. На сайте посольства Украины в Таиланде появился анонс на 27 января его встречи с украинской общиной в отеле Novotel (Бангкок). Согласно анонсу, планировалось обсуждение вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко за границу не отправлял и распоряжения на командировку в Таиланд ему не подписывал.

Тищенко исключили из состава фракции и партии "Слуга народа" согласно п.9.1.22 статьи 9 партийного устава.

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