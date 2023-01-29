В ГПСУ отметили, что запрет также распространяется на чиновников как мужского так и женского гендера.

Запрет на выезд за границу для чиновников уже действует и распространяется на тех, кто не годен к военной службе, или на тех, у которых были другие основания для выезда.

Как пояснил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, постановление №69 О внесении изменений в правила пересечения границы гражданами Украины уже вступило в силу и действует, передает Украинская правда.

"Надо понимать, что это касается четкого перечня должностных лиц, в том числе руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров, а также работников, забронированным за органами госвласти на период мобилизации. Лица, не пригодные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, обозначенными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих", - пояснил он.

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Он отметил, что чиновники, народные депутаты, ряд других должностных лиц, прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки.

Кроме того, правительство определило, что министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие госорганы, кого это касается, должны в трехдневный срок подать в Администрацию Госпогранслужбы список указанных в постановлении лиц. В будущем они должны вносить изменения в этот список. В свою очередь администрация ГПСУ обеспечит наличие этих списков у своих инспекторов на границе.

Определен также перечень исключений для пересечения границы этими лицами: женщинам или отцам-одиночкам для посещения детей за рубежом в исключительных случаях при наличии подтверждающих документов; для лечения за границей; на основании отдельного решения председателя ГПСУ, в случае смерти членов семей за рубежом.

Демченко подчеркнул, что принятые нововведения не имеют гендерной окраски и касаются как мужчин, так и женщин.

Запрет на выезд за границу

27 января Кабинет министров принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.

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