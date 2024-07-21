За эти два нарушения предусмотрено от 5 лет лишения свободы.

В Верховной Раде предлагают освободить военных от уголовной ответственности за дезертирство или самовольное оставление воинской части (СЗЧ).

В Минобороны сообщали, что соответствующий законопроект поддержали в первом чтении. Документом предлагается, чтобы военнослужащие, совершившие это нарушение, могли вернуться на службу.

Как известно, СЗЧ - это временное оставление места службы без разрешения командира или уважительных причин на более чем трое суток. Оно наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет. За дезертирство предусмотрена более строгая мера - срок от 5 до 12 лет.

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Однако новый законопроект предлагает "простить" тех, кто совершил это преступление впервые и принял решение вернуться в часть до завершения досудебного расследования.

Как пояснила эксперт ОО "Юридическая сотня" Ольги Марко "Фокусу", в документе указываются три условия для освобождения такого военного от уголовной ответственности:

лицо совершило такое уголовное преступление во время действия военного положения впервые;

командир воинской части дал письменное согласие на продолжение прохождения военной службы таким лицом;

лицо заявило следователю или прокурору до окончания досудебного расследования о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы.

"То есть в случае, если досудебное расследование закончилось, уже на следующих стадиях уголовного производства этой процедурой нельзя будет воспользоваться. Но законопроект еще может претерпеть изменения, поскольку он принят только в первом чтении за основу. Во время подготовки ко второму чтению будут поданы предложения и поправки, которые могут быть учтены в окончательной версии", - объясняет Марко.

Она добавила, что решение о возвращении в часть должно быть добровольным.

Дезертирство в армии

В Третьей штурмовой выразили опасения относительно нового законопроекта.

"Понимаю, что это делается, видимо, для мотивации определенного процента людей вернуться. Каждый имеет право на ошибку и ее исправление. Но хотелось бы, чтобы это не стало наоборот причиной для увеличения количества таких случаев. Мы не в рашке (России), чтобы уменьшать процент дезертиров за счет "заградотрядов". Поэтому очень актуально усилить сейчас работу с личным составом", - отметил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

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