По мнению замкомандира бригады, для того, чтобы люди не хотели бежать - особенно с позиций - надо с ними работать.

Сейчас очень актуально усилить работу с личным составом ВСУ. Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, комментируя принятый в первом чтении законопроект об ослаблении ответственности за самовольное оставление части и дезертирство.

Указанный законопроект предполагает возвращение на службу военнослужащих, впервые самовольно покинувших часть или совершивших дезертирство во время действия военного положения.

"Понимаю, что это делается, видимо, для мотивации определенного процента людей вернуться. Каждый имеет право на ошибку и ее исправление. Но хотелось бы, чтобы это не стало наоборот причиной для увеличения количества таких случаев. Мы не в рашке (России), чтобы уменьшать процент дезертиров за счет "заградотрядов". Поэтому очень актуально усилить сейчас работу с личным составом", - отметил он. Видео дня

По мнению бойца, для того, чтобы люди не хотели бежать - особенно с позиций - надо с ними работать:

"Всегда лучше уделить больше внимания превентивным действиям, а не последствиям".

Мобилизация в Украине - заявления Третьей штурмовой

Закон о мобилизации принят с опозданием. Он не полноценный до сих пор и является лишь одной частью комплексной работы в вопросе мобилизации вообще общества. В то же время этот закон даже с опозданием дал результаты, заявлял ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин:

"Можно говорить, что результаты есть. Такие ли они, как хотелось бы, мне сложно говорить, потому что я не оперирую общими цифрами по Вооруженным силам. Но могу сказать за нас, за 3-ю ОШБр. Мы пополнение сознательных людей с добровольным решением получили".

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