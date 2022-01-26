Телеведущая советует украинцам смотреть пророссийские пропагандистские программы, называя их "таблеткой от безумия".

Телеведущая Снежана Егорова сделала скандальное заявление. Она публично призналась в том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.

Своим заявлением Егорова поделилась в Facebook.

Ведущая прикрепила ссылку на пропагандистское шоу, которое якобы раскрывает "всемирные обманы США". Конечно же, там самой положительной персоной показан Путин. Егоровой, судя по всему, это видео очень понравилось.

"Я поддерживаю Владимира Путина!!! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны Сознания!!! Смотрите как акт экзорцизма!!! Если не хотите, чтоб в ад превратился ваш дом!!!", - написала ведущая.

В комментариях украинцы критикуют скандальное заявление Егоровой. Многие также отмечают, что если ведущей так нравится Путин, то ей стоит переезжать в РФ.

Читайте также"Нет" за отказ говорить по-русски: в Киеве IT-специалист не получил работу из-за языка (видео)На своей странице Егорова также активно критикует украинских политиков и часто пишет о том, что выступает против Зеленского и Евросоюза.

Напомним, в январе прошлого года скандальная Егорова отличилась провокационной шуткой об украинском языке.

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