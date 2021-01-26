Скандальная телеведущая Снежана Егорова в очередной раз спровоцировала волну негодования в сети неудачной шуткой об украинском языке.
Читайте такжеЭкс-соратница Януковича оскандалилась в прямом эфире, призвав почтить память российских террористовНа своей странице в Facebook ведущая предложила порассуждать на языковую тему, опубликовав картинку на которой написано:
«Мама, а зачем мне учить украинский язык? - Потому что без него, сынок, ты не сможешь работать официантом».
«А что вы думаете по этому поводу? Совпадение?» – написала Егорова.
Провокационная шутка Егоровой: реакция сети
Пользователи в комментариях разделились во мнениях, некоторые поддержали опальную ведущую, другие резко раскритиковали ее:
«Снежана, когда у вас рейс в Россию? С радостью помогу упаковать чемоданы!»;
«Уважаемые недруги, вы никогда не любили украинский и Украину, и вас также переживем»;
«Какая вы примитивная»;
«Я думаю, что у вас вата головного мозга»;
«Тот, кто пренебрежительно относится к языку, не может и сам вызывать уважения к себе»;
«Такими законами они нас отвлекают от насущных проблем»;
«Я думаю, что маразм крепчает, и нам забивают голову разной фигней»;
«Какая-то Снежана закинула тему, как косточку собаке, а народ давай мусолить уже давно замусоленную тему».
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