Родители боятся уменьшения мобилизационного возраста и заблаговременно везут детей за границу.

Парней-подростков родители массово вывозят из Украины, опасаясь уменьшения мобилизационного возраста. Это подтвердила ученая по демографии, доцент Киевской школы экономики Ольга Купец в интервью на ютуб-канале "Это никто не будет смотреть".

"Я могу подтвердить это, и я это вижу не только среди людей, которые живут в Центральной Украине, где действительно страшно из-за безопасности, но и в Западной Украине. Во время отдыха в Западной Украине говорили, что кто-то просто видел автобусы, наполненные ребятами 16-17 лет по направлению к Словакии", - рассказала эксперт.

Она отметила, что родители организуют выезд детей, а сами остаются в Украине. Говорит, даже заметила рекламу в фейбсуке об организованных "турах" парней за границу. Важно, что они выезжают не ради обучения, а "больше чтобы спастись от мобилизации".

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Купец добавила, что она и сама отправила своего сына в Германию, правда, учиться, и решение об обучении за границей было принято еще до начала полномасштабной войны.

"Лично я сына увезла в Германию, он в этом году начал учиться в немецком университете. Единственное отличие, что я планировала обучение в Германии еще до полномасштабной войны", - сказала эксперт.

На вопрос, вернутся ли в Украину парни, которые получат образование за рубежом, она не смогла ответить однозначно.

"Я оптимист, по крайней мере смотрю на сына и одноклассников. Они пока что хотят вернуться в Украину. Если патриотизм сильно развит плюс будут условия в Украине - они вернутся. Но за сына своего не могу сказать на 100 процентов, что он вернется", - поделилась ученая.

По ее мнению, чтобы юноши с образованием возвращались на родину, им нужно видеть "перспективу самореализации, найти достойное рабочее место". Также, считает, имеют значение качество жизни, качество судебной системы, наличие коррупции и тому подобное.

Снижение мобилизационного возраста: важные новости

Как рассказывал ранее УНИАН, народный депутат Елена Шуляк сообщила, что сейчас в Верховной Раде нет законопроектов о снижении мобилизационного возраста, и она не думает, что подобное будут инициировать. Мол, привлекать людей в армию нужно через рекрутинг, а не через мобилизацию, "которую мы иногда можем видеть и нам стыдно становится".

По мнению же экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, Украине придется прийти к снижению мобилизационного возраста и изменить подход к мобилизации в целом, в частности по вопросам привлечения работников силовых структур к непосредственному участию в боевых действиях.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, к которому призывают Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что сейчас стране надо сосредоточиться на обеспечении военной техникой и подготовке имеющихся бригад, а не компенсировать недостаток этого молодостью солдат.

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