Президент считает, что украинцам, которые не достигли мобилизационного возраста, нужно предоставлять возможность защищать государство.

В Украине изменят систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, не достигших мобилизационного возраста. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября, выступая в Верховной Раде Украины.

По его словам, о снижении мобилизационного возраста в Украине речь сейчас не идет, речь о предоставлении возможности защищать государство тем, кто его не достиг, но имеет такое желание.

"Министерство обороны Украины и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в Вооруженных силах Украины для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите страны", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, эти контракты должны иметь "ощутимую, очень конкретную мотивационную составляющую".

Мобилизация в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, в украинском обществе обсуждается возможность снижения мобилизационного возраста. В частности, активист, основатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет.

Реагируя на такое заявление, юрист Владимир Пилипенко отметил, что мобилизация в Украине детей с 14 лет невозможна, потому что это военное преступление.

По законодательству под мобилизацию попадают такие военнообязанные:

категория 18-60 лет - если они имеют опыт военной службы, считаются годными (прошли ВВК), а также если они сняты с воинского учета, но признаны годными во время военного положения (в этом случае им нужно до 4 февраля следующего года пройти медкомиссию);

категория 25-60 лет - если у них нет опыта и они признаны медкомиссией годными к службе, а также если у них ранее был статус "Ограниченно годный" во время военного положения по состоянию здоровья (им также следует пройти медкомиссию еще раз).

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