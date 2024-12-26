Депутат отмечает, что кто-то должен пойти на заводы, кто-то в окопы, а кто-то - обеспечивать тех, кто в окопах, ведь по-другому войны не выигрываются.

Объединиться и воевать должны все, чтобы не было истории о том, что "эти - нет, а эти - да".

Об этом в интервью "LB live" сказал Роман Костенко, полковник Службы безопасности Украины, военный, народный депутат. Отвечая на вопрос о мобилизации, он отметил, что объединиться и воевать должны все. "Нельзя так, чтобы одна категория была на фронте, а другая себе позволяла где-то гулять", - сказал парламентарий.

Костенко отметил, что если вся нация "не бьется или не готова" к войне, то об этом нужно спрашивать у Верховного главнокомандующего. "Он должен делать все, чтобы нация сражалась. Он не должен занимать ничью сторону: ни сторону молодых, ни старых, ни женщин, никого. Для него нет разницы. Для него есть нация, которая должна победить в этой войне. И она должна встать, и за его флагом пойти туда, куда он говорит: кто-то на заводы, кто-то в окопы, кто-то - обеспечивать тех, кто в окопах", - подчеркнул он.

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Парламентарий добавил, что для кого-то это может звучать неприятно, но "по-другому войны не выигрываются".

"Нельзя говорить, что "вот эти будут воевать, потому что они старые - им в принципе можно умереть; эти немного моложе - они пусть не воюют, а эти вообще сидят дома, потому что они просто хорошие молодые люди. Такого не может быть", - подчеркнул Костенко.

Депутат добавил, что не имеет желания "молодых отправить на фронт". "Когда говорят о 18-летних, - я ни разу не сказал слово "18-летний"... Я не за снижение мобилизационного возраста - я за то, чтобы воевали все, а не была эта история о том, что эти - нет, а эти - да", - сказал он.

Костенко также назвал популизмом высказывания, что воевать должны депутаты и министры.

Мобилизация в Украине

Ранее Максим Жорин, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады заявил, что масштабные боевые действия, наступление России на всех направлениях и проваленная с 2022 года мобилизация в Украине не позволяют установить конкретные сроки службы в Силах обороны.

По его мнению, для начала в Украине необходимо решить вопрос ротаций и восстановления подразделений, ведь адекватная ротация - это не номинально возложить на воинские части обязанность давать отпуска, особенно в условиях нехватки людей.

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