Экс-главнокомандующий ВСУ отметил, что вопрос можно решить или отсрочить, если изменить подход к мобилизации.

Украине придется прийти к снижению мобилизационного возраста и изменить подход к мобилизации в целом, в частности по вопросам привлечения работников силовых структур к непосредственному участию в боевых действиях.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Это мое мнение, но, к сожалению, мы к этому (снижение мобилизационного возраста - УНИАН) придем. С 18 или с 20 лет - это уже другой вопрос. Вопрос в том, будут ли изменены подходы, например привлечение представителей силовых структур, части тех людей, которые являются военнообязанными, но уже являются пенсионерами силовых структур, возможность ротаций в этих структурах с тем, чтобы более молодых, энергичных и пригодных отправить в боевые воинские части. Возможно, тогда этот вопрос будет решен, или на определенный срок оттянут", - заявил Муженко.

Снижение мобилизационного возраста

Как известно, Соединенные Штаты Америки неоднократно призывали Киев начать мобилизацию молодых ребят, чтобы Украина смогла стабилизировать фронт.

Президент Владимир Зеленский публично ответил Вашингтону, заявив, что снижение мобилизационного возраста не решит проблемы поставок оружия.

Недавно советник комитета ВР по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что решение о снижении мобилизационного возраста могут принять уже в начале следующего года

Вас также могут заинтересовать новости: