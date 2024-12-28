Шуляк уверяет, что сейчас законопроектов о мобилизации молодежи в ВР нет.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что в Украине необходимо искоренять такое явление, как "бусификация".

В интервью Украинскому Радио она сказала, что служить в украинской армии - это честь, поэтому привлекать людей в армию нужно через рекрутинг, а не через ту мобилизацию, "которую мы иногда можем видеть и нам стыдно становится":

"Я бы хотела, если бы было мое желание и воля, чтобы она прекратилась уже давно. Но мы все равно видим, что есть такие позорные явления. Пока что она есть. Это стыдно. Об этом нужно говорить, это нужно искоренять, от этого нужно избавляться".

Народный депутат также сообщила, что сейчас в Верховной Раде нет законопроектов о снижении мобилизационного возраста и она не думает, что подобное будут инициировать.

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"Мне иногда кажется, что какая-то такая болезненная тема поднимается в нашем обществе и начинается максимально разгоняться в СМИ, в социальных сетях... Этого не нужно делать. Эти вопросы разъединяют общество, какой-то тревоги придают", - добавила Шуляк.

Снижение мобилизационного возраста

Как известно, Соединенные Штаты Америки неоднократно призывали Киев начать мобилизацию молодых парней, чтобы Украина смогла стабилизировать фронт.

Президент Владимир Зеленский публично ответил Вашингтону, заявив, что снижение мобилизационного возраста не решит проблемы поставок оружия.

Недавно советник комитета ВР по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что решение о снижении мобилизационного возраста могут принять уже в начале следующего года.

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