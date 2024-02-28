По мнению Андрея Магеры, из-за желания РФ провести выборы на временно оккупированных территориях, Россия может испытать новые проблемы.

В России пройдут выборы президента, и это может привести к усилению международного давления на Москву, заявил заместитель председателя ЦИК (2007-2018 гг.) Андрей Магера во время круглого стола "Выборы РФ на ВОТ Украины - международное преступление против демократии".

"Как только на оккупированной территории Украины, хотя бы на одном участке, состоятся так называемые выборы РФ, Соединенные Штаты по просьбе Украины должны отменить действие виз представителям посольства РФ. Я думаю, что при наличии политической воли, это нормальный механизм. Кроме того, США должны решить вопрос относительно разрешений на проживание всем дипломатическим представителям", - пояснил Магера.

Он также добавил, что если у стран-участниц ООН хватит политической воли, то они могут запустить механизм "удаления" России из Организации объединенных наций.

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"Это не исключение из организации, а другая процедура. Для этого надо провести две ассамблеи ООН и между ними - заключение Международный суд справедливости относительно толкования статьи ООН о названии постоянных членов совета безопасности. Для этого стоит растолковать, что имеется в виду под пониманием СССР в 2024 году. Я думаю, что Международный суд справедливости, дав такое заключение, развязал бы руки Генассамблее ООН для принятия окончательного решения", - заявил Магера.

Выборы президента в РФ: что известно

Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК России утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента. Туда не добавили оппозиционного к Путину политика Бориса Надеждина.

В СНБО посоветовали украинцам отказаться от участия в этом голосовании. Объясняют это тем, что Москва таким образом хочет легализовать свое полномасштабное вторжение и собрать информацию об украинцах в оккупации.

По мнению эксперта Украинского института будущего Игоря Попова, мир может не признать результаты выборов в России. На это, по его словам, есть несколько причин.

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