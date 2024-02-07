В СНБО объясняют, что целью этих "выборов" РФ является легитимизация полномасштабного вторжения и сбор информации об украинских гражданах для дальнейшей насильственной паспортизации и мобилизации.

Жителей тимчаово оккупированных территорий Украина призывает избегать участия в псевдовыборах Путина, которые Россия запланировала в марте. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как отмечается, "голосование" на псевдовыборах президента РФ на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей враги планируют начать досрочно – примерно за неделю до 17 марта.

Кроме того, на Запорожье в рамках "досрочного голосования" члены участковых избирательных комиссий будут приходить к гражданам домой. Известно, что обход граждан состоится в начале марта.

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"Эти заявления лишний раз свидетельствуют, что "президентские выборы" на ТОТ пройдут с максимальными нарушениями и фальсификациями. Оккупационные власти на самом деле хотят только легитимизировать полномасштабное вторжение и повысить поддержку Путина. Также "выборы" дают возможность россиянам собрать больше информации об украинских гражданах для дальнейшей насильственной паспортизации, мобилизации, выявления "неблагонадежных" жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "выборы" на ТОТ являются нелегитимными и для собственной безопасности ЦПД призывает всех жителей их избегать.

Псевдовыборы на ТОТ-что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в Центре национального сопротивления информировали, что в связи с приближением запланированных на России на март месяц псевдовыборов президента пенсионеров на оккупированных территориях Украины за пайки уговаривают присоединиться к агитации за Путина.

Таким образом, пропагандисты из Москвы решили действовать по образцу существующих на территории РФ "отрядов Путина", состоящих из пенсионерок, имеющих "хорошие навыки коммуникации".

В ЦНС сообщили, что первую такую ячейку с названием "совет ветеранов" оккупанты создали во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Как отмечалось, Кремль пытается мобилизовать поколение, которое больше всего ностальгирует по СССР.

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