Российские выборы президента, которые состоятся в апреле, уже не соответствуют международным стандартам, поэтому существует вероятность, что мир откажется признавать их результаты.
"К примеру кандидаты, которые хотели баллотироваться, они не были зарегистрированы. Соответственно, избиратели в бюллетене не увидят всего спектра политических кандидатов. Поэтому, политическая деятельность была значительным образом ограничена. Что касается потенциального кандидата либерального направления, Навальный был убит в тюрьме, Надеждин был не допущен к регистрации, хотя на самом деле он собрал достаточное количество подписей. Но даже этого, не очень популярного кандидата, власть испугалась и не допустила к выборам", - заявил эксперт Украинского института будущего Игорь Попов во время круглого стола "Выборы РФ на ВОТ Украины - международное преступление против демократии".
Он также добавил, что те кандидаты, которые есть в бюллетенях, не могут даже теоретически создать видимость конкурентных выборов.
"Выборы не являются прозрачными, ведь международное наблюдение ограничено, им не позволяют сделать свою работу. Несколько дней голосования не дают возможности для какого-либо контроля за результатами. А что касается онлайн-голосования, то в недемократических странах оно не является прозрачным и не вызывает доверия ни внутри самой страны, ни за ее пределами", - пояснил Попов.
По словам эксперта, также причинами не признавать выборы президента РФ является отсутствие конкуренции в медиа и политических дебатов.
"Мы только услышим обращение Путина по этому поводу и это будет единственное его публичное событие. Дебатов не было, конкуренции нет. Те процессы, которые происходят в РФ - они имеют нарушения критериев ОБСЕ и других международных организаций. Выборы президента РФ уже не соответствуют международным стандартам. Ведь эти выборы не являются свободными, не являются конкурентными, не являются прозрачными и не являются демократическими. И я уверен, что не только из Украины будет такая позиция", - заявил Игорь Попов.
Выборы президента в РФ - что известно
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК России утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента. В нем, в частности, нет кандидатуры оппозиционного политика Бориса Надеждина.
В СНБО посоветовали украинцам отказаться от участия в этом голосовании. Ведь целью этих "выборов" РФ является легитимизация полномасштабного вторжения и сбор информации об украинских гражданах для дальнейшей насильственной паспортизации и мобилизации.
По информации ГУР, Путин накануне выборов хочет заключить новый социальный договор с россиянами.