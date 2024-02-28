По мнению Игоря Попова, выборы в России уже имеют ряд нарушений, хотя они еще даже не начались.

Российские выборы президента, которые состоятся в апреле, уже не соответствуют международным стандартам, поэтому существует вероятность, что мир откажется признавать их результаты.

"К примеру кандидаты, которые хотели баллотироваться, они не были зарегистрированы. Соответственно, избиратели в бюллетене не увидят всего спектра политических кандидатов. Поэтому, политическая деятельность была значительным образом ограничена. Что касается потенциального кандидата либерального направления, Навальный был убит в тюрьме, Надеждин был не допущен к регистрации, хотя на самом деле он собрал достаточное количество подписей. Но даже этого, не очень популярного кандидата, власть испугалась и не допустила к выборам", - заявил эксперт Украинского института будущего Игорь Попов во время круглого стола "Выборы РФ на ВОТ Украины - международное преступление против демократии".

Он также добавил, что те кандидаты, которые есть в бюллетенях, не могут даже теоретически создать видимость конкурентных выборов.

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"Выборы не являются прозрачными, ведь международное наблюдение ограничено, им не позволяют сделать свою работу. Несколько дней голосования не дают возможности для какого-либо контроля за результатами. А что касается онлайн-голосования, то в недемократических странах оно не является прозрачным и не вызывает доверия ни внутри самой страны, ни за ее пределами", - пояснил Попов.

По словам эксперта, также причинами не признавать выборы президента РФ является отсутствие конкуренции в медиа и политических дебатов.

"Мы только услышим обращение Путина по этому поводу и это будет единственное его публичное событие. Дебатов не было, конкуренции нет. Те процессы, которые происходят в РФ - они имеют нарушения критериев ОБСЕ и других международных организаций. Выборы президента РФ уже не соответствуют международным стандартам. Ведь эти выборы не являются свободными, не являются конкурентными, не являются прозрачными и не являются демократическими. И я уверен, что не только из Украины будет такая позиция", - заявил Игорь Попов.

Выборы президента в РФ - что известно

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК России утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента. В нем, в частности, нет кандидатуры оппозиционного политика Бориса Надеждина.

В СНБО посоветовали украинцам отказаться от участия в этом голосовании. Ведь целью этих "выборов" РФ является легитимизация полномасштабного вторжения и сбор информации об украинских гражданах для дальнейшей насильственной паспортизации и мобилизации.

По информации ГУР, Путин накануне выборов хочет заключить новый социальный договор с россиянами.

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