Литвин одобрительно отзывается о предоставленном военнослужащим праве вернуться из первого СЗЧ к дальнейшему прохождению службы без уголовной ответственности.

Когда военнослужащий самовольно покидает часть, он подставляет своего собрата, которому приходится брать на себя и обязанности того, кто ушел. Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал Виталий Литвин, капитан Национальной гвардии, командир дивизиона артиллерийской разведки, Герой Украины.

Отвечая на вопрос относительно алгоритма действий с людьми, которые ушли в СЗЧ, он отметил, что в его подразделении таких случаев не было. Литвин добавил, что к нему сейчас обращаются военнослужащие, которые самовольно оставили часть по тем или иным причинам.

"Это очень такое было хорошее право предоставлено этим военнослужащим - вернуться из первого СЗЧ к дальнейшему прохождению службы без уголовной ответственности", - сказал капитан.

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Он рассказал, что как командир подразделения после личной беседы с такими военнослужащими также звонит бывшему командиру этого человека и узнает мнение другой стороны.

"И уже на этом фоне я принимаю решение: брать его или не брать. Или его привлекать к уголовной ответственности", - отметил Литвин.

Командир подчеркнул, что в целом идти в СВЧ - это плохо.

"Потому что когда ты идешь в СВЧ, ты подставляешь собрата рядом. Потому что твою работу будет выполнять твой собрат. Вдвое больше", - подчеркнул он.

СВЧ в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее военный психолог Андрей Козинчук отметил, что принятие Верховной Радой закона о добровольном возвращении на службу военных, самовольно оставивших части, не решает проблемы, ведь количество СЗЧ только увеличивается.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал причины большого количества случаев самовольного оставления части военными.

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