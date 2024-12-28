Проблема самовольного оставления части (СОЧ) приобрела в ВСУ крайне опасный масштаб. Часто причиной дезертирства становится конфликт между солдатами и командиром. О собственном опыте СОЧ в интервью "Суспільному" рассказал военный по имени Сергей, который участвовал в обороне Авдеевки.
По словам мужчины, постоянные контузии являются нормой на фронте, что тоже не способствует здоровью. Но во время одного из боев он получил черепно-мозговую травму и разрыв барабанных перепонок после того, как рядом взорвался снаряд. Попав в тыл, Сергей прошел курс лечения в госпитале в Днепре.
"Сделали аудиограмму, более глубокие анализы. Сначала ВВК меня признала годным, однако один из врачей на этом заключении написал, что я ограничен именно по ЛОР-части, но общее решение комиссии было: годен. Я это решение в течение двух недель обжаловал, прошел повторно, и был признан ограниченно-пригодным. МСЭК мне дала 25% потери трудоспособности", - рассказал он.
Сергея направили в резерв батальона, а дальше впоследствии - вообще в другую боевую часть. Это было в июне 2024 года.
"Потом было Запорожское направление, мое боевое задание я мог выполнять. Плохой слух не мешал: я знал технику, выезжал, выполнял свою работу, скажем так, которую мне никто не говорил, как ее делать. То есть слух мне был неважен. Так я пробыл три месяца на боевых", - вспоминает он.
Однако потом Сергея вернули в пехоту и отправили на Донецкое направление. Уже во время прохождения дополнительных тренировок на полигоне он осознал, что не слышит команд офицеров: кто-то рядом должен был повторить их лично Сергею.
"А надо учитывать, что это не боевые условия. Нет ни дронов сверху, ни звуков, прилетов - ничего. Я не уверен, что кто-то на боевых, на натуральных боевых постоянно будет рядом со мной, повторять команды, или повторять, что в рации говорят, какая обстановка, или нам штурмовать, или нас штурмуют. То есть, у меня оставались только глаза. Я понимал, что шанс быть "двухсотым" равен 90-95%, а учитывая мое состояние, то я понимал, что я - конкретный двухсотый", - рассказывает он.
По словам Сергея, он просто пришел к командиру, "сдал оружие и уехал", самовольно покинув расположение части.
Благодаря последним законодательным новациям мужчине удалось вернуться в армию на другую должность, где он может быть полезным.
"Я уже приехал в новую часть, и я уже теперь снова, по крайней мере на сегодняшний день, снова я служу в своей новой, но по сути предыдущей части связи. Неизвестно, не придет ли завтра снова приказ на перевод куда-то еще. Но на сегодняшний день все так", - рассказал он.
Проблема СОЧ в армии: последние новости
Как писал УНИАН, на Прикарпатье одного военнослужащего дважды признали виновным в самовольном оставлении воинской части. Он получил два 5-летних срока лишения свободы. Однако будет отбывать только один из них - по совокупности наказаний.
Также мы приводили мнение офицера ВСУ Вадима Васильчука, который считает, что каждый случай самовольного оставления части нужно тщательно расследовать, чтобы четко выяснить причину дезертирства.