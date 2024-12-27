Психолог считает, что в армии депутаты не нужны, а на административные должности целесообразно привлекать женщин.

Принятие Верховной Радой Украины закона о добровольном возвращении на службу военных, которые самовольно оставили части, не решает проблемы, так как количество СОЧ только увеличивается.

Об этом рассказал военный психолог Андрей Козинчук в эфире "Новости.LIVE".

Он напомнил, что народные депутаты Украины проголосовали за закон о декриминализации статей в отношении военнослужащих, которые ушли в СОЧ.

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"И с тех пор значительно увеличилось количество СОЧ", - сказал Козинчук.

При этом психолог признает, что дело не столько в плохом законе, но и из-за ситуации на фронте, усталости и психологического состояния военных. По его словам, на сегодня не так много лиц, которые были в СОЧ, возвращаются в армию.

"Нам нужно создать мотивацию, чтобы люди шли воевать. Но у нас до сих пор нет сроков службы, нет гарантий. Многие люди, которые выбирают через "Армию+" и "Резерв+" воинскую часть, в нее не попадают. Надо чтобы государство не болтало перед людьми, а что-то делало. Сейчас защита военнослужащих это что-то на уровне рабства, где каждый раб имеет право на свою кость, но при этом должны быть начищенные кандалы", - подчеркнул Козинчук.

По его словам, именно такие проблемные вопросы должны решать народные депутаты, а не идти на фронт.

"Я против того, чтобы они шли в окоп, потому что они там не будут полезными. Я за то, чтобы они ехали на экскурсию туда, пофотографировались - чтобы они почувствовали. что такое люди", - добавил он.

При этом Козинчук отметил, что депутаты должны работать в парламенте, чтобы принимали законы, которые необходимы стране.

По его словам, в Украине должны действительно воевать все, но это не означает вовлеченность только на фронте. Речь идет о необходимости привлечения людей и в военно-промышленный комплекс (ВПК). При этом он добавил, что нам не хватает административного ресурса и к этому могут быть привлечены женщины.

"То есть нам женщины нужны не в окоп с копьями и стрелами, а надо использовать именно их административные навыки", - сказал Козинчук.

Закон о добровольном возвращении на службу после СОЧ - важные новости

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу. Он касается тех, кто впервые ушел в СОЧ или дезертировал. При этом действие контракта бойцов, которые добровольно вернулись к месту прохождения службы, продолжается. Также им возобновят выплаты и социальные льготы.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.

Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что принятые изменения в законодательство Украины по СОЧ не останавливают начатые судебные следственно-процессуальные действия.

Нардеп объяснил новые детали закона о возвращении военнослужащих в воинские части с СОЧ до 1 января 2025 года. По его словам, этим законом один раз до соответствующей даты разрешается военнослужащим вернуться в воинскую часть, в военное формирование, а командиру разрешается применить таких военных на боевых распоряжениях и начислять денежное обеспечение.

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