Подоляк отметил, что многие бойцы идут в СЗЧ из-за дефицита оружия и неуверенности в его своевременной доставке.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал причины большого количества случаев самовольного оставления части военными.

В интервью для Новини.LIVE он отметил, что есть много причин такого явления, в частности, многие бойцы уходят в СЗЧ из-за дефицита оружия и неуверенности в его своевременной доставке.

Кроме того, Подоляк отметил, что причинами являются и проблемы в управлении на среднем или более высоком уровне, а также сложные социальные отношения, "потому что три года работать в рамках социальных конструкций в зоне ведения боевых действий - это очень сложно".

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Подоляк отметил, что для улучшения ситуации необходимо внедрить материальные стимулы, четкие понятные выплаты и социальные гарантии для людей, а также восстановить для военной вертикали всю инфраструктуру правоохранительных органов, в частности, прокуратуры и полиции.

СВЧ в Украине

Ранее анонимный украинский командир в интервью польским СМИ сообщил, что в Украине количество дезертиров иногда превышает количество погибших или раненых защитников. Возвращаются из СЗЧ, по словам командира, только 10% военных.

Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявляла, что значительная часть случаев самовольного оставления частей (СЗЧ) обусловлена физическим и моральным издевательствами в военных подразделениях.

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