Жители временно оккупированных территорий Украины не имею доступа к гуманитарным организациям.

Гуманитарные организации не имеют доступ к миллионам украинцев, которые находятся на оккупированных российской армией территориях Украины. С приближением зимы ситуация может усугубиться.

Об этом сообщил Постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун в интервью Голос Америки.

"Факт в том, что мы регулярно просим предоставить доступ через линию фронта от обеих стран, но, к сожалению, Российская Федерация еще не предоставила нам этот доступ. Это чисто гуманитарный запрос, основанный на гуманитарном императиве", - отметила Браун.

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При этом команда ООН пытается получить доступ к оккупированным территориям Украины на юге и востоке. Браун обеспокоена, что организация не сможет удовлетворить все потребности украинцев зимой.

"Мы не сможем удовлетворить все потребности; мы сосредотачиваемся на общинах ближайших к линии фронта, где доступ самый тяжелый, а люди страдают от войны", - указала представительница ООН.

Отмечается, что ее команда активизирует помощь по утеплению, помогает общинам ремонтировать обогреватели, поврежденные крыши, раздает матрасы, одеяла и теплую одежду, а больницам предлагают резервные генераторы и мобильные комплекты обогрева.

В ООН просят выделить 4,3 миллиарда долларов на помощь украинцам, из которых привлекла почти 3 миллиарда долларов. Кроме предоставления еды, жилья и другой помощи, Всемирная организация здравоохранения сотрудничает с Минздравом Украины по оказанию психосоциальной поддержке примерно 10 миллионам людей, в том числе демобилизованных солдат и детей, получивших травмы.

Атака на энергетическую инфраструктуру Украины – что известно

10 октября Российская Федерация совершила массированный обстрел Украины. Были зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

В Минэнергетики сообщили, что из-за обстрелов было повреждено 30% энергетической инфраструктуры. Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии, чтобы разгрузить энергосистему.

Уже 11 октября россияне нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. 15 октября они атаковали объект энергетической инфраструктуры в одной из громад Киевской области.

17 октября россияне атаковали Киев дронами-камикадзе и выпустили ракеты по критической инфраструктуре Днепропетровщины и Сумщины, а на следующий день вражеские войска ударили по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева, а также по объектам в Днепре и Житомире.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию в связи со сложившейся ситуацией в энегетической сфере.

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