Количество раненых оккупантами детей растет ежедневно.

От действий российских оккупантов пострадали по меньшей мере 646 украинских детей, 226 из них - погибли.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 646 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 13 мая официальное число детей-жертв не изменилось - 226. Возросло количество раненых - 420. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в:

Донецкой области - 139;

Киевской - 116;

Харьковской - 99;

Черниговской - 68;

Херсонской - 48;

Луганской-45;

Николаевской - 44;

Запорожской-28;

Сумской - 17;

в г. Киеве - 16;

Житомирской - 15.

Так, 12 мая военные РФ совершили обстрел вблизи с. Добрянка Бериславского района Херсонской области. В результате получил ранение 9-летний мальчик. Также 12 мая оккупанты из системы залпового огня "Град" возле с. Карьерный Бериславского района Херсонской области обстреляли колонну гражданских автомобилей, которая выходила из оккупированной территории Херсонской области. Ранения получил 10-летний ребенок в одном из автомобилей.

Также стало известно, что 10 марта в результате обстрела г. Мариуполь Донецкой области получила ранения 17-летняя девушка.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1721 учебное заведение. При этом 139 из них разрушены полностью.

7 мая в результате обстрелов вражескими войсками С. Белогоровка и С. Шипилово Луганской области получили ранения две девочки 9 и 13 лет.

Кроме того, вследствие ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 тыс. 635 учебных заведений. При этом 126 из них разрушены полностью.

Вас также могут заинтересовать новости: