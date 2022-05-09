Такие провокации захватчики могут устроить во время показательных празднований по случаю 9 мая.

Россияне в форме украинских военных могут нападать на людей, которые будут участвовать в массовых мероприятиях.

Об этом в своем Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Запорожская областная военная администрация предупреждает, что сегодня, 9 мая 2022 года, захватчики планируют провести возможные провокации во время показательных акций празднеств под названием "Бессмертный полк", чтобы обвинить Силы обороны Украины в уничтожении собственного народа", - отмечается в сообщении.

По данным ОВА, есть вероятность, что россияне, переодетые в форму военнослужащих Вооруженных сил Украины, будут нападать на колонны мирных людей, бросать гранаты в толпу, открывать стрельбу.

Как сообщал УНИАН, в захваченных населенных пунктах Запорожской области оккупанты отбирают у украинцев документы, чтобы принудить их к участию в мероприятиях 9 мая.

"Без уважительных причин изъятие личных документов у местного населения, возврат которых состоится при условии участия последних в торжественных мероприятиях по случаю дня победы", - говорится в сообщении.

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