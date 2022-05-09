Спасатели не могут закончить разборку завалов из-за постоянных обстрелов.

11 человек, которые скрывались в подвале поврежденного в результате авиаудара дома в Шипилово, не выходят на связь.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"11 человек, которые прятались в подвальном помещении в Шипилово, перестали выходить на связь. Пожарные отряды проводили спасательную операцию сколько этого позволяла ситуация с безопасностью. Однако россияне практически не останавливают огонь по мирным домах наших жителей. Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово. 8 мая 24 раза они целили по населению Луганщины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 мая российские оккупанты обстреляли село Шипилово под завалами одного из поврежденных домов оказались 11 человек.

Кроме того, 7 мая в селе Белогоровка результате авиаудара возник пожар в здании школы на площади около 300 кв. м. Его ликвидировали почти четыре часа, затем начали разбирать завалы. 8 мая Гайдай сообщил, что из-под завалов школы в Белогоровке спасены 30 человек, найдены двое погибших и семерых раненых. Еще почти 60 человек оставались под завалами.

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