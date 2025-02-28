Сергея Макогона подозревают в хищении 18 млрд грн.

Политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов призвал правоохранительные органы принять все необходимые меры для экстрадиции экс-директора украинской газотранспортной системы Сергея Макогона из Канады, которого подозревают в хищении 18 миллиардов гривень. Об этом военный сообщил в своей соцсетях.

Он также опубликовал фото Макогона и главы российского Газпрома Алексея Миллера, сделанное и опубликованное самим же Макогоном.

По словам Сазонова, изображение сделано в 2019 году, когда Макогон хвастался своими "умениями договариваться" с россиянами и подписывал газовые контракты.

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В связи с этим Сазонов отметил, что сейчас в сети наблюдается флешмоб, который пытается представить Макогона не как коррупционера, а как "жертву режима", который "пострадал за свою принципиальную позицию" против транзита.

В то же время Сазонов отметил, что именно Макогон подписал соглашение с Россией за несколько минут до того, как сфотографировался с Миллером.

"Надеюсь, правоохранители дожмут экстрадицию этого "кандидата в преступники" из Канады. Пусть предстанет перед судом и ответит за все 18 миллиардов", - резюмировал Сазонов.