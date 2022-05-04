Московский патриархат городской голова назвал агентурной сетью ФСБ.

Городской голова Конотопа в Сумской области Артем Семенихин распорядился запретить деятельность УПЦ МП на территории Конотопской городской общины.

"Запретить на территории Конотопского городского совета деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, как несущей угрозу национальной безопасности Украины. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой", - говорится в распоряжении.

Мэр ссылается на статью 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и Закон Украины "О правовом режиме военного положения".

"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", - прокомментировал Семенихин свое решение.

Он обнародовал фотокопию распоряжения.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты предлагают ввести санкции против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще трех представителей этой церкви.

Ранее стало известно, что священники Украинской Православной церкви (МП) требуют организовать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла.

Тем временем Ватикан отменил встречу Папы Римского с московским патриархом, которая планировалась на июнь в Иерусалиме.

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