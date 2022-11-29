Тело Вакуленко, отмечает Болвинов, находилось на улице более месяца.

На теле убитого россиянами во время оккупации Изюма детского писателя Владимира Вакуленко нашли пулевые отверстия и две пули от пистолета Макарова.

Как сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, убийству предшествовали "обыски" и пытки мужчины российскими военными.

Накануне убийства, 23 марта, в дом Вакуленко приехали пять человек, предположительно "л-нровцы". После чего писателя вместе с сыном забрали на допрос с избиением, а затем отпустили.

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На следующий день к дому снова приехали россияне на автомобиле с пометкой "Z" и силой вывезли Вакуленко. С тех пор его никто не видел.

12 мая к свидетелям преступления обратились кадровые российские военные с указанием похоронить тело писателя в массовой могиле. Очевидцы заметили пулевые отверстия и простреленные документы. Тело Вакуленко, отмечает Болвинов, находилось на улице более месяца.

Убийство Владимира Вакуленко: что известно

50-летний писатель Владимир Вакуленко исчез на родной Харьковщине в марте 2022 года – во время российской оккупации, в том же месяце его близкие сообщили о взятии Вакуленко в плен. Родные писателя допускали, что мужчину могли "сдать" оккупантам местные коллаборанты.

28 ноября "Суспильне" опубликовало результаты ДНК, согласно которым, под №319 в массовой могиле в Изюме был похоронен Владимир Вакуленко.

Владимир Вакуленко – украинский общественный деятель, участник Революции Достоинства (был ранен в Мариинском парке 18 февраля 2014 года во время столкновения с "титушками"), литературный деятель, отмечен рядом наград (наградой "Серебряный трезубец", наградой Международного фестиваля поэзии " Terra poetica и многими другими) лауреат Международного конкурса "Коронация слова" и ряда других конкурсов.

Преступления россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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