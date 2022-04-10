Последний раз на связь деятель искусства выходил около месяца назад.

В Изюме на Харьковщине, за который идут ожесточенные бои, оккупанты захватили в плен украинского писателя Владимира Вакуленко с сыном Виталием.

Об этом сообщила в Facebook бывшая жена писателя Ирина Новицкая.

"Вчера подтвердилось то, что я уже с конца марта подозревала. Владимира Вакуленко, изюмского волонтера и литератора, моего бывшего мужа и отца нашего сына, забрали по доносу или российские солдаты, или представители оккупационной власти. Его дальнейшая судьба, как и судьба Виталика, неизвестна", – написала женщина.

Как удалось выяснить журналистам "Суспільного", в последний раз на связь художник выходил еще 7 марта. Новицкая предположила, что россияне могли им заинтересоваться за его проукраинскую позицию и участие в АТО. Причем "сдали", скорее всего, свои же.

Творчество Вакуленко

В его активе – 13 книг. Свой стиль характеризует как "контрлитература", называя так экспериментальный стиль на почве постмодернизма, модернизма и неоклассицизма, с элементами логического абсурдизму.

От 2003 до 2006 года входил в изюмского литобъединения "Кремянец".

Ситуация в Харькове и области

4 апреля в Минобороны Украины предупреждали, что оккупанты готовятся окружить силы ООС и захватить Харьков. В то же время городской голова Игорь Терехов призвал жителей не паниковать и заверил, что город хорошо вооружен и подготовлен к обороне.

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, на Харьковщине выявляют такие же зверства россиян, как и в Буче. В качестве одного из многочисленных примеров он привел случай, когда прямо посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком.

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