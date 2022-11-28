Родители долгие месяцы искали писателя, который исчез в родном селе на Харьковщине в марте.

50-летний писатель, поэт и лауреат многочисленных литературных премий Владимир Вакуленко обнаружен среди убитых россиянами во время оккупации Харьковщины.

Как сообщает "Суспільне", тело Вакуленко было похоронено под номером 319 во время захоронения убитых оккупантами украинцев на Изюмщине.

В месте массового захоронения было более 400 тел. Захоронением занималась местная ритуальная служба, которая вела журнал с данными о погибших. Журналисты "Суспільного" обнаружили под указанным номером в журнале данные писателя.

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Также они нашли фото тела под номером 319, сделанное перед захоронением.

На нем – простреленные документы Вакуленко и виднеется татуировка на руке, которая похожа на ту, что была у писателя. Теперь догадки о гибели Вакуленко подтвердила ДНК-экспертиза.

Писатель пропал в селе Капитоловка, что вблизи Изюма, в марте 2022. Более полугода его родители искали сына, и впоследствии стало известно, что его похитили оккупанты. До сих пор его судьба не была известна.

Что известно о Владимире Вакуленко

Владимир Вакуленко – украинский общественный деятель, участник Революции Достоинства (был ранен в Мариинском парке 18 февраля 2014 года во время столкновения с "тушками"); литературный деятель, отмеченный рядом наград (наградой "Серебряный трезубец", наградой Международного фестиваля поэзии Terra poetica и многими другими) лауреат Международного конкурса "Коронация слова" и ряда других конкурсов.

Автор тринадцати книг, в частности, сборников детских стихов "Сонечкова сім'я" и "Татусева книга".

Он родился, вырос и жил в селе Капитоловка в Изюмском районе Харьковской области.

Дважды был женат, но на момент смерти – разведен. У него двое сыновей от первого и второго браков — Владислав (1995) и Виталий (2008). Младший сын писателя имеет инвалидность, Владимир занимался его воспитанием самостоятельно.

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