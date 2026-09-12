РФ массированно атаковала несколько городов Украины: есть жертвы и разрушения

Ночью и утром 12 сентября российские войска нанесли ракетные и дронные удары по Одессе, Кривому Рогу, Днепру и Запорожью. Известно о погибших и пострадавших, поврежденных жилых домах и промышленных предприятиях.
В частности, утром российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки был поврежден многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Сначала было известно о трех пострадавших, однако впоследствии их число возросло до шести человек.
Кривой Рог
В ночь на 12 сентября российские войска также атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами с нескольких направлений. В результате удара по промышленному предприятию погиб один человек, еще двое получили ранения.
Факт атаки подтвердил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Город подвергся атаке баллистическими ракетами с разных направлений", – заявил он.
Днепр
Во время ночной атаки под ударом оказался и Днепр. На одном из промышленных предприятий возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил Ганжа.
Запорожье
Ночью российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из дронов попал в частный сектор. В результате атаки вспыхнули пожары, а жилой дом был полностью разрушен, заявил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.
Сначала сообщалось, что из-под завалов извлекли двух человек. Одна из пострадавших скончалась.
Впоследствии спасатели обнаружили под завалами тело мужчины. По обновленным данным, в результате российского удара в Запорожье погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина. Еще одна 59-летняя женщина получила ранения.
Последние атаки РФ – главные новости
Как сообщал УНИАН, вчера российские захватчики нанесли удары по Киеву, в частности, по столичным автозаправочным станциям.
Сообщалось о 12 пострадавших, среди которых – 12-летний мальчик, а также о двух погибших. Кроме того, враг нанес удар по зданию компании "Киевстар".
Впоследствии российские оккупанты атаковали Днепр, повредив частное предприятие и гаражи. На данный момент известно о 12 раненых.