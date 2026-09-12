РФ массированно атаковала несколько городов Украины: есть жертвы и разрушения

В результате вражеского удара пострадало жилое многоэтажное здание в Одессе. Число пострадавших возросло до шести.

Ночью и утром 12 сентября российские войска нанесли ракетные и дронные удары по Одессе, Кривому Рогу, Днепру и Запорожью. Известно о погибших и пострадавших, поврежденных жилых домах и промышленных предприятиях.

В частности, утром российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки был поврежден многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Сначала было известно о трех пострадавших, однако впоследствии их число возросло до шести человек.

Кривой Рог

В ночь на 12 сентября российские войска также атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами с нескольких направлений. В результате удара по промышленному предприятию погиб один человек, еще двое получили ранения.

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Факт атаки подтвердил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Город подвергся атаке баллистическими ракетами с разных направлений", – заявил он.

Днепр

Во время ночной атаки под ударом оказался и Днепр. На одном из промышленных предприятий возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил Ганжа.

Запорожье

Ночью российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из дронов попал в частный сектор. В результате атаки вспыхнули пожары, а жилой дом был полностью разрушен, заявил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Сначала сообщалось, что из-под завалов извлекли двух человек. Одна из пострадавших скончалась.

Впоследствии спасатели обнаружили под завалами тело мужчины. По обновленным данным, в результате российского удара в Запорожье погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина. Еще одна 59-летняя женщина получила ранения.

Последние атаки РФ – главные новости

Как сообщал УНИАН, вчера российские захватчики нанесли удары по Киеву, в частности, по столичным автозаправочным станциям.

Сообщалось о 12 пострадавших, среди которых – 12-летний мальчик, а также о двух погибших. Кроме того, враг нанес удар по зданию компании "Киевстар".

Впоследствии российские оккупанты атаковали Днепр, повредив частное предприятие и гаражи. На данный момент известно о 12 раненых.

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