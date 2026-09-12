Дроны ударили по аэродрому в Таганроге и предприятиях ВПК: бушуют пожары (видео)

В Тольятти сообщают о пожаре в районе химического предприятия, а в Таганроге – о возгорании вблизи военного аэродрома.

В ночь на 12 сентября в России прогремели взрывы в Тольятти Самарской области и Таганроге Ростовской области. После атаки беспилотников в городах возникли пожары на территории промышленных объектов.

Об атаке сообщали российские мониторинговые Telegram-каналы, а также губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По предварительной информации мониторинговых ресурсов, в Тольятти под удар мог попасть химический завод "КуйбышевАзот". Очевидцы опубликовали видео пожара в районе промышленной зоны города.

Видео дня

"КуйбышевАзот" является одним из крупных производителей химической продукции в России. Предприятие выпускает, в частности, аммиак, карбамид, аммиачную селитру, капролактам и полиамид.

Часть этой продукции используется в промышленности, а химические компоненты могут иметь значение для российского военно-промышленного комплекса.

В то же время губернатор Самарской области заявил, что ночью российская противовоздушная оборона якобы отражала "массированное нападение БПЛА".

Между тем в Таганроге ночью были слышны несколько взрывов. После этого в разных районах города возникли пожары. По данным OSINT-аналитиков ASTRA, один из столбов дыма поднимался со стороны военного аэродрома "Таганрог-Центральный". Там базируется 708-й военно-транспортный авиационный полк России.

Неподалеку также расположен 325-й авиационный ремонтный завод, который занимается ремонтом транспортных самолетов и производством комплектующих к ним.

Утром Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении одного боевого самолета оккупантов. Подробностей об этом поражении пока нет. Вероятно, самолет был уничтожен во время атаки на аэродром в Таганроге.

Еще одно возгорание спутниковые данные зафиксировали на территории Таганрогского автомобильного завода (ТагАЗ). По информации мониторинговых ресурсов, там мог загореться резервуар.

Территорию обанкротившегося автозавода сейчас используют для различных промышленных и военных нужд. В частности, сообщалось об использовании площадок для сборки ударных беспилотников.

Спутниковая система NASA FIRMS также зафиксировала очаги пожара в районе предприятия. На фоне атаки "Росавиация" сообщала о временном прекращении работы аэропорта "Курумоч" в Самаре.

Война в Украине – главные новости

Напомним, в ночь и утром 12 сентября российские войска нанесли ракетные и дронные удары по Одессе, Кривому Рогу, Днепру и Запорожью. Известно о погибших и пострадавших, поврежденных жилых домах и промышленных предприятиях.

Вчера российские захватчики нанесли удары по Киеву, в частности, по столичным автозаправочным станциям.

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