Сейчас ситуация с безопасностью в Харькове позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа.

В Харьковской области сокращается продолжительность комендантского часа. С сегодняшнего дня она продлится с 23:00 до 05:00 утра.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов, такое решение приняли в ответ на многочисленные обращения представителей бизнеса, предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность, работников транспортной сферы и др.

"Благодаря нашим ВСУ, которые отогнали врага, в город Харьков и общины области постепенно возвращаются местные жители, даже несмотря на то, что нас ждет очень сложная зима. Соответственно, возрастает необходимость в более длительной работе продуктовых сетей, сферы обслуживания. Поэтому реагируем на потребность. Это решение согласовали с военным руководством. Сейчас ситуация с безопасностью позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа", - отметил Синегубов.

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Вместе с тем отмечают, что условия комендантского часа не изменились: запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Ранее УНИАН писал, что в Николаеве с 1 декабря комендантский час продлится с 00:00 до 5:00.

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