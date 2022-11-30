Во время комендантского часа в городе действует специальный режим светомаскировки.

С завтрашнего дня в Николаеве комендантский час продлится с 00:00 до 5:00.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"С завтрашнего дня в Николаеве комендантский час продлится с 00:00 до 5:00", - отметил он.

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Сенкевич напомнил, что в эти часы сохраняется специальный режим светомаскировки и призвал граждан учитывать эту информацию во время передвижения по городу.

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Как сообщал УНИАН, с 1 октября на территории Николаева и Николаевской области был введен комендантский час и светомаскировка в режиме полного затмения с 22:00 до 06:00.

28 ноября глава ОВА Виталий Ким заявил о планах сократить продолжительность комендантского часа в области, кроме деоккупированных территорий.

Также он заявил, что будут сняты почти все ограничения на продажу алкоголя.

Напомним, 11 ноября Виталий Ким заявил, что вся Николаевская область освобождена. Под оккупацией оставалась Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

Кинбурнская коса, которая находится в Николаевской области, пока официально не освобождена от российских оккупантов. Украинские власти отмечают, что пока рано комментировать ситуацию в этом районе. По словам Кима, не надо ожидать, что сегодня в этом районе что-то изменится, однако россияне на косе - вопрос времени.

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