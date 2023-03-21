Им стал Оксен Лисовой.

Верховная Рада назначила директора Национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лисового министром образования и науки.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. По его словам, соответствующее решение поддержали 313 народных депутатов.

Смена министров в Украине - детали

20 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки, Павла Рябикина - с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а Михаила Федорова – с должности вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации.

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Вчера в парламент поступили представления о назначении на должности в правительстве Оксена Лисного и Александра Камышина, а также переназначение Михаила Федорова.

Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций одобрил назначение директора Национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лисового на должность министра образования и науки.

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