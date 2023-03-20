Он заявил, что продолжит работать в сфере образования.

В понедельник, 20 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Как народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов.

Сам Шкарлет в Telegram написал, что истек срок пребывания его на посту министра образования и науки Украины. В то же время он заявил, что продолжит работать в сфере образования.

Видео дня

"Закончился мой срок пребывания на должности министра образования и науки Украины. И независимо от занимаемой должности продолжаю работать в сфере образования и науки Украины", – написал он.

Отставка Сергея Шкарлета - что надо знать

Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки в декабре 2020 года. На прошлой неделе появилась информация о вероятной отставке Сергея Шкарлета с должности. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что уже на следующей неделе Оксена Лисового, директора Малой академии наук и добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск, назначат на должность министра.

В течеиние почти 2,5 лет пребывания Шкарлета в должности проходили многочисленные акции протеста с требованием его отставки. Одна из причин – скандал о возможном плагиате в его научных работах.

Вас также могут заинтересовать новости: