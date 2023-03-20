Михаил Федоров снова должен стать вице-премьер-министром, но будет расширен перечень сфер, которыми он будет заниматься.

В парламент поступили представления о назначении на должности в правительстве Оксена Лисового и Александра Камышина, а также переназначении Михаила Федорова. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступили представления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении: Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министра цифровой трансформации Украины; Оксена Лисового на должность министра образования и науки Украины; Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", – написал он в Telegram.

В то же время на сайте парламента проекты постановлений пока не обнародованы.

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20 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки, Павла Рябикина – с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а Михаила Федорова – с должности вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины.

18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе в парламенте планируется рассмотрение вопроса расширения направлений ответственности вице-премьер-министра Федорова. В частности, его будущая должность будет называться так: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины.

Также Шмыгаль сообщал, что вместо Рябикина по должность главы Минстратпрома планируют назначить бывшего председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина.

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