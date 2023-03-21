Голосование состоится на ближайшем пленарном заседании.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций одобрил назначение директора Национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лисового на должность министра образования и науки.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. "Комитет ВР по вопросам образования одобрил на должность министра образования и науки Оксена Лисового", - написал он.

Депутат напомнил, что когда на должность министра образования назначали кандидатуру Сергея Шкарлета, профильный комитет воздержался от положительного решения по нему.

Видео дня

Железняк отметил, что вчера экономический комитет ВР одобрил назначение кандидатуры Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также, Комитет ВР по вопросам цифровизации одобрил назначение кандидатуры Михаила Федорова на должность вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации.

"Поэтому, все три кандидатуры готовы на голосование на ближайшем пленарном заседании. Голосов по всем с запасом хватает", - добавил Железняк.

Отставка нескольких министров

20 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки, Павла Рябикина - с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а Михаила Федорова – с должности вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе в парламенте планируется рассмотрение вопроса расширения направлений ответственности вице-премьер-министра Федорова. В частности, его будущая должность будет называться так: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации

Также Шмыгаль сообщал, что вместо Рябикина по должность главы Минстратпрома планируют назначить бывшего председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина.

Вас также могут заинтересовать новости: